في هذا الموعد… اجتماع سيعقد في بعبدا للكشف عن تفاصيل زيارة البابا

أعلنت اللجنة الرسمية المولجة تنظيم زيارة الأب الأقدس البابا لاون الرابع عشر، أنها ستعقد مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني، في قاعة الشرف في لواء الحرس الجمهوري – المبنى رقم 4 في القصر الجمهوري في بعبدا.

ويهدف المؤتمر إلى إطلاع المواطنين والإعلاميين على الترتيبات اللوجستية والأمنية والإعلامية الخاصة بالأماكن التي سيزورها قداسة البابا، إضافة إلى شرح خطط السير على الطرق التي سيسلكها موكبه خلال الأيام الثلاثة من زيارته للبنان.

ودعت اللجنة وسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر، مؤكدة أنه سيُنقل مباشرة عبر القنوات المرئية والمسموعة.



