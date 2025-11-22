باسيل في عشاء هيئة قضاء كسروان في "التيار": ننظر بتقدير الى مبادرة رئيس الجمهورية لكن يجب أن تكون مبادرة الحكومة والدولة

A + A -

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة قضاء كسروان- الفتوح الى ان "التيار عاص على الوصوليين وعلى "الفسيدين" وللأسف كان هناك داخل التيار "فسيدين" ولا "يفسدون" فقط على وطنهم وعلى قيادات وطنهم بل على تيارهم لدى أخصام تيارهم وهذه هي "المصيبة" الكبرى وهذا هو الألم الكبير، وطبعا التيار خرج منه هؤلاء والاكيد أن سيبقى هناك ساعات "تخلٍ" لدى الكثير من الناس ولكن المهم أن التيار فيكم لا يتخلى عن نفسه ولا يغير مبادئه".

باسيل أكد أن "كسروان "أمانة" في رقبتكم وأمانة برقبتنا بالتيار لأننا استلمناها من نائبها ميشال عون وهذه الأمانة لا تقاس بعدد النواب لأنه في قانون أكثري يمكن للتيار أن يكون له خمسة نواب ولكن مع اعتماد قانون نسبي لا يمكنه ذلك.

واضاف: الامانة كانت أن التيار تمثل بنائب هو "شيخ" الاوادم روجيه عازار وبنائبة هي "شيخة" الاوفياء ندى البستاني، وهم مثال على كيف يكون الناس اوفياء لمبادئهم بالتيار، و الوفي طبعا يكون وفياً لحزبه وتياره"،. وتابع قائلا: "في بعض الاحيان العدد قد لا يكون مهما ولكن من قال إننا سنكتفي بنائب واحد في كسروان يمكن ان يكون اثنين وواحد في جبيل طبعاً".

وشدد باسيل على أن "المحزن هو أن تضيع الحقوق التي خضنا من اجلها معارك لسنوات بحملة اعلانية ثمنها بضعة الاف الدولارات لاضاعة الحقيقة على الشعب المنتشر بالعالم لسلبه حقوقه".

وأضاف: "هذا حزننا على وطن يتهمش شعبه بهذه الطريقة ولكن نحن اليوم فيذكرى الاستقلال وبلحظة أمل أن نحافظ عليه في قضاء خرج منه الرئيس فؤاد شهاب الذي قال "الحفاظ على الاستقلال هو اصعب من الحصول عليه". وتابع: السؤال: "كيف سنحافظ على استقلالنا الذي كل فترة تمتد اليد عليه، واليوم استقلالنا مجروح لأن ارضنا احتلت من جديد من جيش احتلال يستولي على أرض ليست له ويشيد فيها حائطا وكل "الاستقلاليين السياديين" القدامى والجدد يسكتون، لماذا؟ لأنها اسرائيل واليوم زمنها! هؤلاء يعرفون جيدا كيف يخضعون ويركعون وبمنطق القوّة يقبلون ولا يتكلمون حين يُمس قائد الجيش أو الجيش".

وتابع: "من هنا عندما ترون أحداً يمس المؤسسة العسكرية ترون التيار الوطني الحر ومناصريه يعبرون عن تضامنهم مع الجيش، على عكس من لا يحبون الجيش الذين يعبرون أيضا عن كرههم للجيش الذي يتطاولون عليه، ولهذا نحن في عيد الاستقلال لا يمكننا الا أن ننظر ونسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية جوزيف عون بمسؤولية وحكمة لأنه يسعى لأن يحصّل حقوقاً للبنان أو يمنع حرباً أهلية عنه ولكن هذا لا يكفي ".

وأكد باسيل أن "هذه المبادرة التي تعكس مسؤولية ووعيا يجب أن تصدر عن الحكومة اللبنانية ويجب أن تكون مبادرة دولة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة اللبنانية التي وعدت الشعب اللبناني انها ستضع استراتيجية دفاع وطني، فأين هي هذه الإستراتيجية؟

واضاف: تأتون للكذب على الناس بالقول تارة أنكم نزعتم سلاح المخيمات وبعدها نرى شهيداً مثل ايليو ونرى اسرائيل تضرب تنظيما أو فصيلاً مسلح في المخيمات، و تكذبون على الناس وتتحدثون عن مؤتمر بيروت 1، هذا مؤتمر بيروت صفر". وشدد على أن "البلد تتم مساعدته بالاصلاح، فماذا تفعل الحكومة العاجزة من اصلاح؟ أرسلوا قانون استقلالية القضاء وسقط لأنه لا يتضمن اي شيء من استقلالية القضاء ووضعوا قانون اصلاح المصارف وسقط وطعنا به لأنه لا يتضمن اي شيء من اعادة هيكلة المصارف".

وتابع: "الاصلاح واعادة الاعمار يحصل بالعمل الجدي ولهذا فالحقيقة ان الاستقلال تتم المحافظة عليه بذهنية مستقلة وليس بذهنية تابعة وخاضعة كل مرة لأجنبي يفرض علينا ارادته ولهذا سنعيد عيد الاستقلال بتكريم اهل الاستقلال ببلاتيا بـ23 تشرين الثاني نحن والعسكريين المتقاعدين لنقول اننا اولاد الجيش وندعم قائد الجيش ".



باسيل دعا الشبان والشابات في التيار لنقوم بجهد اضافي فنتواصل مع الناس ونخبرهم الحقيقة التي ضاعت لدى البعض منهم والتي تظهر اليوم.

وأوضح: كثيرة هي الامثلة التي ظهر فيه كذبهم، بتأمين الكهرباء خلال ستة أشهر 24/24 ومر الوقت والى الان لا توجد حتى خطة أو فكرة أو مشاريع المياه وما ظهر ان خطتهم لكسروان الفتوح تركزت على اقفال سدّ شبروح بحجة التلوث البيئي ان كان هناك سياحة قبالة السدّ".

وأشار باسيل الى أن "أحد اسباب اقامة السدود هو أن نؤمن للسدود مزايا سياحية رياضية"، وتابع: "ماذا يمكننا أن نتحدث عن النفط وقد بدأت تفوح "الروائح" من هذا الملف أو بقعة الغاز ونحن تسجل بتاريخنا أننا أول من لزّم نفط وغاز في لبنان، وماذا فعلوا؟ لم يجبروا الشركة خلال ستة سنوات على العمل في رقعة غاز".

واضاف: "عن حقوق المسيحيين يريدون التحدث وقد "طيروا" القانون الارثوذوكسي والان يتباهون "بتطيير" حقوق المنتشرين بالتصويت، أم عن عائلة التعيينات والاجدى أن يسموها آلية "نزع الناس من مراكزهم" لأنهم لا يعرفون الا اقالة الناس "الاوادم" من مراكزهم، وفي كل مرة يريدون القيام بذلك يحولونه الى القضاء ليقولوا إن هناك شبهات تحوم حوله أو متورط والحقيقة هي عكس ذلك" باسيل أكد أنه "كلما تأخذون أي شخص قريب من التيار على القضاء تثبتون براءته، وماذا نقول عن "كذبة" أنكم تريدون اعادة اموال المودعين وأنتم لم تعرفوا الا اخراج رياض سلامة من السجن. من هنا الانماء لدى التيار ليس كلاما أو شعارات بل هي فعل على الارض وهنا في كسروان الفتوح الزفت بعد الانتخابات ليس قبلها".

باسيل تحدث عما حصل في وزارة الخارجية، وقال: "قاموا بإزالة ومحو كل الارشيف السابق حتى لا يظهر أن هناك ولا أي وزير. هناك من يريد أن يمحو تاريخ وزارة وتاريخ بلد وحق المنتشرين فما هي النتيجة؟

واوضح: في العام 2018 كانت لأول مرة في تاريخ لبنان يصوّت فيها المنتشرون من أماكن اقامتهم ببلدان الانتشار وتسجل 98 الف شخص وفي المرة الثانية تسجل 255 الف شخص وهذا العام بسبب ذرع الشك بقلوب المنتشرين تسجل فقط 152 الف منتشر وبالتالي انخفض العدد كثيراً بينما كنا نريد أن يصل عدد المسجلين الى مليون شخص لأن اللبنانيين في الخارج جميعهم يجب أن يشاركوا في هذه العملية ". واضاف: "خفضوا العدد المسجّل لأنهم خائفين والمهم ليس من يفوز بل الحق كيف يكرّس، عندما يُعطى للمنتشرين دائرة لهم من ستة نواب ويصحّحوا بالتمثيل والعدد هو أقل من 5% من المجلس النيابي ويريدون شطبهم لماذا ليربحوا في الداخل".

باسيل قال: "في كل مرة نقول لهم لا تمسوا بالانجازات الاستراتيجية والحقوق، قمتم بتطيير القانون الارثوذوكسي فقدموا سواه والان تضييعون حقوق المنتشرين اعيدوهم لنا. ليس نحن من اخترع المنتشرون وحقوقهم".

واضاف: "النائب السابق نعمة الله ابي نصر وقع القانون منذ سنوات برفقة عدد من النواب وعندما وصلنا الى السلطة وبقوة رئيس الجمهورية فرضنا هذا المطلب وحققناه. وبلحظة "تواطؤ" و"تآمر" يأتون لشطب هذه الحقوق وينظمون حملة اعلامية لتضليلهم بينما نحن اعطيناهم حقين الاول بالتصويت في الخارج والثاني في الداخل ولهذا كنت الجمعة في الصرح البطريركي في بكركي وقلت للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان الكنيسة تتحمل معنا مسؤولية عدم فقدان هذا الحق لأكثر من نصف شعبنا المنتشر بالعالم".

وأكد أن اضاعة حق المنتشرين جريمة اضافية وتقع على عاتق الجميع مسؤولية منع ارتكابها لأنه لا تزال فرصة لمنع هذا "التواطؤ" و"التآمر".



باسيل شكر هيئة القضاء والمنظمين على الجهود التي قاموا بها وقال: تدل بالعدد والشكل والمضمون على العمل الذي قاموا به بسرعة والذي بدأ بالإنتخابات البلدية عندما اخترنا ان نخوض الانتخابات بجونيه بالمعني السياسي وباتحاد البلديات. وتابع: ففي جونيه استطعنا مع صديقنا رئيس اتحاد بلديات جونيه السابق جوان حبيش ان نحصل على ثلاثة الاف صوت وحصلنا بترشيح رئيس بلدية يعقتوتة ريمون الحاج الى رئاسة الاتحاد على واحد وعشرين صوتاً وهذا لنقول إن التيار بوجه التحالف الخماسي تمكن من أن يحقق هذه النتيجة".

وتوجه الى الحلف الخماسي قائلا: "في كسروان هناك خمسة مقاعد وبأقل تقدير التيار سيحصل على مقعد وهو مضمون إن لم يكن مقعدان بالتالي الخمسة لن يبقوا كذلك و سيخسر واحد أو إثنين وبالتالي هناك واحد "كشّ ملك".

منسق كسروان الفتوح

كذلك كانت هناك كلمة لمنسق هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار روي الهوا و لنائبة كسروان الفتوح ندى البستاني عددت فيها أبرز المشاريع التي قام بها التيار لكسروان، وتوجهت الى بقية الافرقاء السياسيين قائلة "اعتدنا على كلامكم من دون فعل ويا ليتكم تعملون بقدر ما تتحدثون، وسنكون الى جانبكم عندما تعملون لمصلحة لبنان بالفعل". وتوجهت الى اهل كسروان- الفتوح بالقول: " لا تغرنكم الشعارات فدائما الارقام يكذب الادعاءات"، مشددة على أن "التيار هو نهج ومبادئ وممارسة والناس عندما تنتج التيار لا تنتخب اسما بل مشروعا واضحا ببرنامجه الاصلاحي يدافع فيه عن حرية وسيادة واستقلال لبنان وبرفضه للتبعية للخارج ايا يكن هذا الخارج".