ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل

يؤدي مرتفع جويّ إلى استقرار في الأحوال الجوية.

وترتفع درجات الحرارة ما فوق معدلاتها بفارق كبير.

وتبدأ الكتل الحارة بالانكفاء الاثنين.

منخفض جوي سريع مع بعض الامطار متوقع الثلاثاء ليليه استقرار.

واحتمال ظهور منخفض جويّ مطلع الشهر المقبل.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مشمس

-الحرارة : ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٥ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٦٠ ٪

- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ٢٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين.





الاحد:

مستقر والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين:

مستقر غائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٣ بقاعًا وبين ١٣ و ٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

