»البناء»: لبنان لم يتلقَ أيّ ردّ إسرائيلي على دعوة رئيس الجمهورية للتفاوض

A + A -

أكّدت مصادر رسمية لـ»البناء» أن لبنان لم يتلقَ أيّ ردّ إسرائيلي على دعوة رئيس الجمهورية للتفاوض، كما لم يأتِ أيّ اقتراح أو مبادرة أميركية رغم تسلّم السفير الأميركي الجديد مهامه الدبلوماسية في لبنان ميشال عيسى. ووفق المصادر، فإنّ مرجعيات رئاسية تعوّل على اجتماع مرتقب للجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في الثالث من الشهر المقبل تحضره المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما لم تحدّد دوائر المقار الثلاثة بعبدا وعين التينة والسرايا أي موعدٍ للمبعوث توم برّاك.

وعلمت «البناء» أنّ الجهود الدبلوماسيّة التي يبذلها رئيس الجمهورية ومستشاروه مستمرة مع السفير عيسى ومسؤولين أميركيين عسكريين ودبلوماسيين فاعلين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية، لاحتواء الأزمة الناشئة بين واشنطن وقيادة الجيش ولشرح موقف القائد وتفاصيل الواقع اللبناني ودقته وحساسيته، وضرورة تفادي أيّ خطوة أو دعسة ناقصة تؤدي إلى توتر سياسي وأمني داخلي.