تحرَّش بقاصر شمال لبنان... وقوى الأمن توقفه!

21
NOVEMBER
2025
أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتوافرت معلومات بشأن قيام أحد الأشخاص بالتحرّش جنسيّاً بفتاة قاصر سورية الجنسية في طرابلس شمال لبنان.

وعلى الفور، باشرت فصيلة الميناء تحقيقها وأوقفت صاحب العلاقة، ويدعى: س. م. إ. (مواليد 1971، لبناني) بحقّه خلاصة حكم من محكمة جنايات الشمال، تقضي بحبسه لمدّة عشر سنوات بجرم الإكراه على فعل مناف للحشمة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وتمّ توقيفه بجرم التحرّش الجنسي، وأودع المراجع المختصّة، بناء على إشارة القضاء.

في السياق، أكّدت المديرية العامة أنّ "حماية أبنائنا وسلامة مجتمعنا مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأنّ الصمت أو السكوت أمام أيّ اعتداء يفتح المجال للمعتدي للاستمرار في أفعاله دون رادع".

وحثّت جميع المواطنين على "الإبلاغ فوراً عن أيّ تحرّش، لوقف الجريمة عند بدايتها، وحماية أبنائنا من كلّ خطر محتمل. فالسكوت اليوم قد يكون سبباً لتعميق الجراح ولتفاقم الجريمة غداً، والإبلاغ هو أوّل خطّ دفاع ضدّ أيّ انتهاك".

