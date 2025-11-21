وزارتا الداخلية والخارجية تنشران الأرقام النّهائيّة للناخبين المغتربين: أثبت تعلق المغتربين بوطنهم!

A + A -

أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين في بيان، أن "مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الإنتخابات النيابية المرتقبة في عام 2026 انتهت منتصف ليل الخميس في 20/11/2025 بتوقيت بيروت، وبالتالي توقفت عملية التسجيل في كل القارات، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 151,985. وقد تسلمت وزارة الداخلية والبلديات منها حتى الساعة 100,766 طلبا، يجري حاليا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين".

وأكدت الوزارتان أن "التزايد في الأعداد الذي شهدته الأيام الأخيرة من التسجيل أثبت مدى تعلق اللبنانيين المغتربين بوطنهم ورغبتهم في المشاركة في العملية الانتخابية".

وإذ نوهت الوزارتان بـ"الجهود التي تقوم بها كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، واللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات"، شددا على "أهمية التعاون المتكامل بين الوزارتين لإنجاح كل مراحل العملية الانتخابية".

كما أعلنتا أنه "بعد الانتهاء من التدقيق بلوائح المسجلين من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية، ستصدر وزارة الداخلية والبلديات القوائم الإنتخابية الأولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات".