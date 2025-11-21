ورق العريش مهرّب وزيت نباتي مغشوش... هذا ما ضبطته الجمارك!

A + A -

استكمالًا لملف تزوير زيت الزيتون، ونتيجة معلومات واستقصاءات دقيقة، نفّذت الجمارك اللبنانية – ضابطة صيدا عملية دهم شقّة في مبنى غير مأهول، حيث ضُبط بداخلها زيت نباتي مضاف إليه مواد ملوِّنة مُعدّ لبيعه في الاسواق على أنه زيت زيتون.



وتمّ توقيف المشتبه به ونظم محضر ضبط من قبل مصلحة حماية المستهلك وتم ختم الشقّة بالرصاص الجمركي بموجب إشارة القضاء المختص.



الى ذلك، ضبطت دورية من الجمارك اللبنانية – ضابطة صيدا أكثر من طنَّين من ورق العريش المكبوس المهرَّب من سوريا وغير الخاضع لفحوصات وزارة الزراعة.



واقتيد المخالف مع المضبوطات إلى مركز شعبة المكافحة البرّية لاستكمال الإجراءات القانونية بإشراف القضاء المختص.