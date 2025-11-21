بالفيديو - أدرعي يعلّق على ذكرى استقلال لبنان!

A + A -

كتب المتحدّث باسم "الجيش" الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر صفحته على "أكس":

"في ذكرى استقلال لبنان راودني سؤاليْن:

️هل جماعة حزب الله يعرفون معنى وفحوى الـ10452? أشك!!! فهؤلاء لم يدرسوا التاريخ اللبناني والجغرافيا اللبنانية لأن تاريخهم باللغة الفارسية وجغرافيتهم لا تتعدى كم منطقة يريدونها جزءً من الأمة الاسلامية الكبرى التي يحكمها الولي الفقيه

️هل هذه الجماعة الإرهابية تعرف كلمات النشيد اللبناني مثلا "مجده ارزه ... رمزا للخلود" أو لا زالوا يرددون سنخوض البحر معك؟؟؟

شاحة البحر عندهم الجماعة".

وأرفق ذلك بفيديو: https://x.com/i/status/1991884956436508828