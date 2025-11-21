الرئيس عون أمام وفد أوروبي: لبنان ملتزم تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح

A + A -

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل" خلال العام 2027.



ودعا الرئيس عون في خلال استقباله الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان، المجتمع الدولي ولاسيما الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على إسرائيل لارغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان والتزام اتفاق انهاء الاعمال العدائية.



وأكد ان لبنان ملتزم بتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح، مشيرا الى أن مصلحة أوروبا تعزيز قدرات الجيش لان الحفاظ على امن لبنان وسلامته هو حفاظ على امنها وسلامتها.

وقال: "الإصلاحات مطلب لبناني قبل ان يكون دوليا وموقفي واضح لجهة ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها".