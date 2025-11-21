living cost indicators
عشية الإستقلال... بيانٌ لـ"الحزب"!

أصدر حزب الله، بياناً، بمناسبة الذكرى الـ82 للاستقلال:‏

يطل يوم الاستقلال هذا العام فيما لا يزال لبنان عرضة للعدوان الإسرائيلي ‏وللحصار الأميركي اللذين يستهدفان أرضه ‏وشعبه وثرواته، وفي ظلّ مرحلة دقيقة ‏وحساسة تمرّ بها المنطقة.‏

لقد قدّم شعب لبنان في سبيل انتزاع استقلاله وتحرير أرضه من براثن الاحتلال ‏قوافل من الشهداء وسيلًا من ‏التضحيات، وقد استطاع بوحدته وتكاتفه والتحامه ‏وصموده ومقاومته، أن يحوّل الاستقلال الوطني إلى ‏محطة جامعة ‏يتوحد تحت رايتها كل مكونات وأطياف الشعب اللبناني، ليبقى لبنان ‏حرًا سيدًا مستقلًا، رافضًا التبعية لأي قوة أجنبية.‏

إن الحفاظ اليوم على استقلال لبنان في ظلّ العواصف والأخطار المحدقة التي تتهدّد ‏لبنان والمنطقة، هي من مسؤولية ‏اللبنانيين جميعًا، ويتطلب روحاً مقاومة للاحتلال والعدوان والوصاية والهيمنة، ووعياً وموقفًا وطنيًا موحدًا، كما يتطلب ‏المحافظة على المعادلات ‏التي صنعت الاستقلال، ودحرت العدو الصهيوني في 25 أيار 2000، وحطّمت ‏جبروته في ‏عدوان تموز 2006، ومنعته من تحقيق أهدافه في عدوان 2024، وأسقطت مشروع الإرهاب التكفيري عام 2017.

وبهذه المناسبة الوطنية الجامعة، يدعو حزب الله إلى:‏

‏•‏ ترسيخ الوحدة الوطنية والتكاتف والتعاون بين جميع اللبنانيين، بِكل أطيافهم ‏وقواهم السياسية، لأنها الركائز الأساسية ‏في مواجهة العدوان الإسرائيلي ‏والحفاظ على استقلال لبنان وصون كرامته.‏

‏•‏ رفض أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية، إذ أن استقلال لبنان ‏لا يتأتّى إلا برفضه ومواجهته لأي ‏مشروع خارجي، وتحصين سيادته ‏وقراراته من أي تأثيرات لا تخدم مصالح لبنان وشعبه.‏

‏•‏ الدفاع عن حقوق لبنان على كامل أراضيه، وفي مياهه وثرواته الطبيعية، والتأكيد على ‏حقه الطبيعي والمشروع في ‏الدفاع والمقاومة ردًّا على أي عدوان.‏

‏•‏ التمسك بعناصر قوة لبنان وعدم التفريط بها، للحفاظ على حقوقه الوطنية، ‏ولتكون منطلقًا لإسقاط كل المشاريع ‏والمخططات التي تُحاك ضد لبنان والمنطقة.‏ ‏

‏•‏ القيام بكل الجهود الممكنة والفورية لإلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، ‏ودفع الدول الضامنة للضغط عليه لوقف اعتداءاته التي تتمادى باستهداف المدنيين لتطال المدارس وطلابها وموظفي ‏البلديات والبيوت والأرزاق والمصالح الاقتصادية، والعمل بكل الوسائل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي ودحره عن ‏الجنوب ومنعه من التمدد وتهديد أمن وسيادة لبنان.‏

‏•‏ اتخاذ خطوات عملية لإعادة الإعمار وتأمين كل مستلزمات الصمود والبقاء للجنوبيين، الذين يروون أرض الوطن ‏يومياً بدمائهم الزكية.‏

ختامًا، نؤكد أن الشعب الذي قدم الشهداء والتضحيات الجسام ليدافع عن أرضه، وصمد في وجه ‏الاحتلال والمجازر ‏والحصار ليعيش حرًا عزيزًا، لن يقبل أن يُمس استقلاله أو ‏تُنتهك كرامته وسيادته، وسيبذل الغالي والنفيس للمحافظة ‏عليه.

{{article.title}}
