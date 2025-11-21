توقيف متحرّش بفتاة قاصر في طرابلس...

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بالتحرّش جنسيًّا بفتاة قاصر سورية الجنسية في طرابلس.

على الفور باشرت فصيلة الميناء تحقيقها، وأوقفت صاحب العلاقة، ويدعى:

س. م. إ. (مواليد 1971، لبناني) بحقّه خلاصة حكم من محكمة جنايات الشمال، تقضي بحبسه لمدّة عشر سنوات بجرم الإكراه على فعل مناف للحشمة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

تمّ توقيفه بجرم التحرّش الجنسي، وأودع المراجع المختصّة، بناء على إشارة القضاء.

تنبيه: تؤّكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ حماية أبنائنا وسلامة مجتمعنا مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأنّ الصمت أو السكوت أمام أيّ اعتداء يفتح المجال للمعتدي للاستمرار في أفعاله دون رادع.

لذلك، تحثّ جميع المواطنين على الإبلاغ فورًا عن أيّ تحرّش، لوقف الجريمة عند بدايتها، وحماية أبنائنا من كلّ خطر محتمل. فالسكوت اليوم قد يكون سببًا لتعميق الجراح ولتفاقم الجريمة غدًا، والإبلاغ هو أوّل خطّ دفاع ضدّ أيّ انتهاك.