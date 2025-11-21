living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة الأطباء: هذا اللقاح يساعد في حمايتك وحماية من حولك

21
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حضّت نقابة الاطباء في بيروت على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام. وأشار بيان توعوي صادر عن لجنة البيئة والصحة العامة في النقابة، إلى أنّه “انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه المواطنين، ندعو جميع الأشخاص المؤهَّلين إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام”.

وشرح البيان ان “الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تنتقل بسهولة وتُصيب الجهاز التنفسي، وقد تسبب مضاعفات خاصة لدى كبار السن، الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة”، موضحًا أنّ “اللقاح يساعد في حمايتك وحماية من حولك، مما يخفف العبء عن نظامنا الصحي ويحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر”.

وحدد البيان مَن يجب أن يحصل على اللقاح، وفقا للآتي:” كبار السن (65 سنة وما فوق)، الأطفال، النساء الحوامل، الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة (مثل أمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو ضعف المناعة)، العاملون في القطاع الصحي ومقدّمو الرعاية. وشدد على اهمية استشارة طبيب الرعاية الأولية حول اللقاح الأنسب لكل فرد”.

كما ذكر البيان “بالمحافظة على ممارسات النظافة الجيدة كـغسل اليدين بانتظام، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.

وختم: “احمِ نفسك. وابقَ على اطّلاع.. وساهم في حماية مجتمعنا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout