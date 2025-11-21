بالصورة - مروّج مادتي الكوكايين والباز بقبضة المعلومات

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج المذكور، وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تتبيّن أنّه يُدعى:

ح. م. (مواليد عام 1981، لبناني)

بتاريخ 01-11-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الجديدة، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع نيسان ساني لون أسود. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:

/19/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

/29/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز

هاتف خلوي ومبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.