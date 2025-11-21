خنيصر يُبشّر بـ "هطولات كبيرة" ويحذّر: "سيول مدمرة وفيضانات من المنتظر أن تتجه نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط"! (فيديو)

A + A -

كشف الأب إيلي خنيصر أنّ "منخفضات جوية تضرب وسط اوروبا وتُغرق شمال ايطاليا بالسيول المدمرة والفيضانات، ومن المنتظر ان تتجه نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط خلال اسبوع وقد تزداد قوتها بسبب رطوبة البحر الابيض المتوسط والتيار النفاث..."

وسأل: "تركيا، ساحل سوريا ولبنان وفلسطين؛ انها البلدان المستهدفة بعد ايطاليا، فكيف سيواجه لبنان كميات من الهطولات؟

وقال إنّ "تشرين الثاني سيودعنا بالخيرات القادمة من ايطاليا وقد تكون بداية كانون ممتازة بسبب نشاط منخفض البحر الأحمر الذي سيُخفض الضغوط الجوية في المنطقة فتكون مهيأة لوصول الخيرات التي تحيط بحوض البحر المتوسط."

وأرفق منشوره بفيديو يطهر السيول والفيضانات في أوروبا.