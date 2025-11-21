living cost indicators
الحرارة تلامس الـ30 درجة اليوم... إليكم موعد عودة الأمطار!

21
NOVEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، صافياً اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، ورياح ناشطة أحياناً لتقارب الـ60 كلم/س في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منطقة من الضغط الجويّ المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر جاف ودافىء مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود الـ5 درجات) حتى نهاية الأسبوع، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: في بيروت بين 17و 25، في طرابلس بين 14 و 23 درجة وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس الـ30 درجة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحياناً.

السبت: صاف اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا لتقارب الـ60 كلم/س في المناطق الجنوبية.

الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار ليل الاثنين/ صباح الثلاثاء.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 45%.

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجويّ: 767ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,16

-ساعة غروب الشمس: 16,31

