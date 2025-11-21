نادي الصحافة يندّد بالاعتداء على القدوم.. لن نقبل بتحويل قوة القانون إلى قوة عضلات

A + A -

صدر عن نادي الصحافة البيان الآتي:

"يدين نادي الصحافة بشدة إقدام المحامي حسن رمضان على الاعتداء على الزميل مروان القدوم في خلال الإنتخابات التي شهدتها نقابة المحامين،وقد وثّقت وسائل إعلام واقعة الإعتداء هذه، كما شهد عليها محامون في المكان.

وعلى الرغم من هذه الإهانة والتعرض لكرامته، آثر الزميل مروان القدوم عدم إثارة الموضوع وحصر المشكلة. ولكن المحامي رمضان الذي كان الأجدى به الإعتذار، أقدم ووفق مقولة"ضربني وبكى سبقني واشتكى" على توزيع نص شكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت متخذاً صفة الإدعاء الشخصي على الزميل مروان القدوم، متهماً إياه بسلسلة من التهم الباطلة.

إن نادي الصحافة يدين بشدة تصرفات المحامي رمضان ويتضامن مع الزميل القدوم، ويدعو نقيب المحامين الجديد عماد مارتينوس إلى التدخل من أجل أن يستعيد زميلنا حقوقه من خلال اعتذار علني من المحامي المعني وسحب الشكوى واتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه.

إن أي مواطن عندما يتعرض لأي ظلم يلجأ إلى المحامين من أجل رفع الظلم عنه،ولكن المشكلة عندما يتحول البعض إلى ظالم فيتخلى عن قوة القانون لصالح قوة العضلات.