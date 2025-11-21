living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نادي الصحافة يندّد بالاعتداء على القدوم.. لن نقبل بتحويل قوة القانون إلى قوة عضلات

21
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن نادي الصحافة البيان الآتي:

"يدين نادي الصحافة بشدة إقدام المحامي حسن رمضان على الاعتداء على الزميل مروان القدوم في خلال الإنتخابات التي شهدتها نقابة المحامين،وقد وثّقت وسائل إعلام واقعة الإعتداء هذه، كما شهد عليها محامون في المكان.

وعلى الرغم من هذه الإهانة والتعرض لكرامته، آثر الزميل مروان القدوم عدم إثارة الموضوع وحصر المشكلة. ولكن المحامي رمضان الذي كان الأجدى به الإعتذار، أقدم ووفق مقولة"ضربني وبكى سبقني واشتكى" على توزيع نص شكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت متخذاً صفة الإدعاء الشخصي على الزميل مروان القدوم، متهماً إياه بسلسلة من التهم الباطلة.

إن نادي الصحافة يدين بشدة تصرفات المحامي رمضان ويتضامن مع الزميل القدوم، ويدعو نقيب المحامين الجديد عماد مارتينوس إلى التدخل من أجل أن يستعيد زميلنا حقوقه من خلال اعتذار علني من المحامي المعني وسحب الشكوى واتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه.

إن أي مواطن عندما يتعرض لأي ظلم يلجأ إلى المحامين من أجل رفع الظلم عنه،ولكن المشكلة عندما يتحول البعض إلى ظالم فيتخلى عن قوة القانون لصالح قوة العضلات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout