هيكل يوجّه رسالة إلى اللبنانيين والجيش.. في الذكرى الـ 82 للاستقلال

A + A -

في الذكرى الـ82 لعيد الاستقلال، توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأمر اليوم إلى العسكريين واللبنانيين، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسّد نضال اللبنانيين ووحدتهم منذ اثنين وثمانين عاماً حين انتزعوا حقهم في وطن نهائي يجمعهم تحت علم واحد وهوية واحدة. وقال إن الاستقلال مرّ بمحطات صعبة تركت آثارها على الوطن، لكن اللبنانيين تخطّوها دائماً بعزمهم، فيما يواجه لبنان اليوم مرحلة مصيرية تُعدّ من الأقسى في تاريخه، في ظل وجود قوات إسرائيلية على أراضٍ لبنانية واستمرار الاعتداءات التي تُوقع شهداء وجرحى وتعرقل استكمال انتشار الجيش وتتسبب بدمار الممتلكات والمنشآت.

وشدّد قائد الجيش على أن المؤسسة العسكرية بذلت جهوداً كبرى منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، رغم الإمكانات المحدودة وظروف الأزمة، لتنفيذ خطتها وتعزيز انتشارها في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها، التزاماً بقرار الحكومة اللبنانية والقرار 1701، وبالتنسيق الوثيق مع قوات اليونيفيل ولجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق. وأضاف أن الجيش قدّم تضحيات كبيرة وسقط له شهداء وجرحى دفاعاً عن سيادة لبنان، مؤكداً أن العسكريين لن يتوانوا عن تقديم أي جهد أو تضحية لتحقيق هذه الغاية، إلى جانب دعم عودة النازحين إلى قراهم.

وأشار العماد هيكل إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلّب مواكبة مؤسسات الدولة وتأمين الإمكانات اللازمة وتحسين أوضاع العسكريين، لافتاً إلى أن القيادة مدركة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي ترافق تنفيذ خطة الجيش، والتي تستوجب أعلى درجات الحكمة والتأني والحزم، بعيداً من أي حسابات سياسية، بما يحفظ المصلحة الوطنية والسلم الأهلي.

وفي موازاة ذلك، أكد أن الجيش يواصل واجباته في مكافحة المجموعات المسلّحة وملاحقة المخلّين بالأمن ومحاربة المخدرات، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحماية المياه الإقليمية ومنع التهريب بالتنسيق مع السلطات السورية المعنية. كما أشار إلى استمرار العمل على تعزيز قدرات الجيش عبر التعاون القائم مع الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للمؤسسة.

وخاطب قائد الجيش العسكريين قائلاً إنّ عليهم التمسّك بالقيم الوطنية والحرص على أمن الوطن واستقراره، لأن الجيش بنيان صلب بقوة عسكرييه وصمودهم. واعتبر أن العسكريين هم نبض الوطن، وتفانيهم في أداء واجباتهم هو أحد أهم ركائز صمود لبنان، فهم يضحّون من أجل أبناء وطنهم ويواجهون الأخطار لحماية كل شبر من أرضه حتى استعادة السيادة واستكمال معنى الاستقلال.

ودعا العماد هيكل العسكريين إلى متابعة مهامهم بثبات وعدم الالتفات إلى حملات التشكيك والافتراء والشائعات، مؤكداً أنهم دائماً إلى جانب الحق. كما توجّه إلى اللبنانيين داعياً إياهم إلى البقاء إلى جانب جيشهم باعتباره ضمانتهم في زمن الشدائد، مشيراً إلى أن ثقة اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية هي الأساس لاستمراريتها، وأن الوحدة الداخلية هي مفتاح نهوض لبنان.

وختم قائد الجيش مؤكداً أن عيد الاستقلال مناسبة لتجديد الإيمان بلبنان واستذكار الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عنه، مضيفاً أن التحديات لن تقوى على إرادة اللبنانيين، وأن الوطن سيتجاوز هذه المرحلة بفضل وحدة شعبه وصلابة جيشه.