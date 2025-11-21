living cost indicators
محامي نوح زعيتر: موكلي تاجر مخدرات فقط.. وهذا ما كشفه!

21 NOVEMBER 2025

بعد إلقاء الجيش اللبناني القبض على نوح زعيتر، أشهر تجار المخدرات في لبنان، أمس الخميس، أطل محاميه أشرف الموسوي، موضحاً ما قال إنها بعض المغالطات حول موكله.

وتساءل الموسوي في تصريحات للعربية/الحدث لماذا لم يتم توقيف عشرات المطلوبين الآخرين بتجارة المخدرات في البقاع شمال لبنان.

كما أكد أن زعيتر "كان تاجر مخدرات فقط ولا علاقة له بتهريب الأسلحة"، وفق قوله.

150 حكماً مؤبداً

إلى ذلك، كشف أن 150 حكماً مؤبداً صدرت بحقّ موكله، إضافة إلى نحو 1000 قرار غيابي. واعتبر المحامي أن "المعلومات المتداولة حول علاقة موكله بحزب الله بحاجة إلى تدقيق".

كذلك لفت المحامي في تصريحات سابقة إلى أن موكله يواجه حوالي 2500 قضية منظورة، وأُلقي القبض عليه في كمين نصبه ضباط مخابرات الجيش. وأضاف أن زعيتر لم يقاوم أثناء اعتقاله.

ويعد زعيتر المولود العام 1977 أشهر تاجر ومهرّب مخدرات في لبنان وهو فار من وجه العدالة، وقد صدرت بحقه عشرات مذكرات التوقيف والأحكام الغيابية. وبحسب بيان الجيش، فإن "الموقوف هو أحد أخطر المطلوبين بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف، بجرائم تأليف عصابات تنشط ضمن عدد كبير من المناطق اللبنانية في الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتصنيع المواد المخدرة، والسلب والسرقة بقوة السلاح. كما أقدم بتواريخ سابقة على إطلاق النار نحو عناصر ومراكز للجيش ومنازل لمواطنين، وخطف أشخاص مقابل فدية مالية".

عقوبات أميركية وأوروبية

وفي آذار/مارس 2024، أصدرت المحكمة العسكرية حكماً غيابياً عليه بالإعدام لإدانته بجرم إطلاق النار على عناصر في الجيش اللبناني بنيّة قتلهم في حي الشراونة في بعلبك، وهو حي غالباً ما يدهمه الجيش بحثا عن مطلوبين بتجارة المخدرات ويملك زعيتر منزلا فيه.

في حين فرضت الخزانة الأميركية في 28 آذار/مارس 2023، عقوبات مشتركة مع بريطانيا على اثنين من أبناء عمومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون، شملت كذلك زعيتر.

كما وصفت وزارة الخزانة زعيتر بأنه "تاجر أسلحة ومهرب مخدرات معروف" وله علاقات مع حزب الله والجيش السوري، وذلك في أثناء حكم الأسد.

كذلك في 24 نيسان/أبريل من العام 2023، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة بالتهمة نفسها على الأشخاص الثلاثة. وقالت وزارة المال الفرنسية حينها إن زعيتر متورط بتجارة الكبتاغون في لبنان وسوريا، وعلى ارتباط بأفراد من عائلة الأسد.

أتى القبض على زعيتر بعد يومين من مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات في البقاع خلال ملاحقة من قال الجيش اللبناني على إكس إنهم مطلوبون مشتبه بهم في تهريب المخدرات.

العربية
{{article.title}}
