الديار: الاستعداد لجولة قتالية؟

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

فيما واصل الطيران المسير المعادي استباحة الاجواء اللبنانية، اكدت القناة 13 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال تستمر عدة أيام ضد حزب الله. بدورها، نقلت صحيفة»اسرائيل اليوم» عن مسؤول عسكري ان «الهجوم الإسرائيلي المرتقب على لبنان يأتي في ظل تقديرات برد حزب الله بالصواريخ والمسيّرات».

أما موقع «والا» الإسرائيلي فزعم ان «واشنطن تمنع تل أبيب من رد قاسٍ على خروقات حزب الله». وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ الضغط الأميركي يقيّد حالياً أي ردّ إسرائيلي أشد على خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.