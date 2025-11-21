عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: أجواء ملبّدة وقلق تصاعدي عشية الاستقلال... سلام يجدّد استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل

في انجاز نوعي، أعلن الجيش اللبناني توقيف أحد أكبر المطلوبين من رؤوس عصابات تجارة المخدرات نوح زعيتر في كمين محكم لمخابرات الجيش في الكنيسة في البقاع...



الأخبار: أميركا "تهرع" إلى بغداد خشية من نتائج الانتخابات

سوريا تستعجل المعاهدة القضائية ولا تريد وساطة لترسيم الحدود

الشرع: ملف مزارع شبعا مؤجل

الترسيم مع قبرص: الحكومة فوق الدستور... والنواب

الجمهورية: عون يخرج الجيش من البازار السياسي

"اليونيفيل": حولنا مئات مخابئ السلاح للجيش



اللواء: إنهيار دولة الكابتاغون: نوح زعيتر موقوفاً

عون يعالج إلغاء زيارة هيكل لواشنطن.. وسلام يؤكِّد: خطط نزع السلاح تسير بشكل صحيح



البناء: تصعيد بين الغرب وإيران في الملف النووي… وطهران تعلق التعاون مع الوكالة | سيطرة روسية متسارعة على المدن الأوكرانية… ومشروع أميركي عاجل للتنازل | نتنياهو لن نترك جبل الشيخ… ويديعوت: زيارته رسالة للشرع وترامب وأردوغان

المدن: لقاء فرنسي سعودي أميركي في باريس: يزيد بن فرحان قلق

الديار: «اسرائيل» تصعّد لفرض «الخط الاصفر» وتفتيش المنازل؟

عون يتحدث عن «سوء فهم»... لا تخلّ اميركيا عن الجيش

كمين محكم للمخابرات بقاعا يسقط «اسكوبار» لبنان نوح زعيتر



? l'orient le jour: Vote des expatriés : fin du délai pour les inscriptions... et maintenant on va où



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: بري لمكافأة قيادة الجيش وليس التشكيك والوشاية والتحريض

لبنان يواصل اتصالاته لردع إسرائيل ويعول على زيارة بابا الفاتيكان

الشرق الأوسط السعودية: ترحيب سوداني بجهود الرئيس ترمب وولي العهد السعودي لوقف الحرب

الإسلاميون يرحبون بحذر و«الدعم السريع» يرهن السلام بحلول جذرية