living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 تشرين الثاني 2025

21
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار


لغز
لم تكتمل كلياً بعد حلقة المطالب لوفد الخزانة الاميركية الى لبنان ومنها اقفال مطاعم ومقاهٍ ومؤسسات انتاجية، يستفيد منها، حزب بارز بشكل أو بآخر.


غمز
تكاد الاتصالات أن تكون مقطوعة بين مرجع كبير ونواب في كتلتين مسيحيَّتين، كانوا على تواصل في نقل اقتراحات خلال الفترات الماضية.


همس
وصف مصدر مطلع زيارة نتنياهو وفريقه الحربي إلى هضبة الجولان بأنها رد مباشر على حجم الاهتمام الاميركي الملحوظ بالرئيس السوري لدى مجيئه الى البيت الابيض.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

كتب عدد من كبار المحللين في الصحف الإسرائيلية مقالات تدور حول تقييم زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن وتوصلت كلها إلى استنتاج واحد مضمونه أن ما كان يُسمّى بالإغراءات الأميركية المعروضة على السعودية بشرط السير بالتطبيع مع “إسرائيل” قد حصل عليه الأمير محمد بن سلمان من طائرات الـ”أف 35″ إلى الصفقة النووية السلمية إلى مكانة الدولة الحليفة الاستراتيجية من خارج حلف الناتو، بينما هو يصرّح من البيت الأبيض أن التطبيع مع “إسرائيل” مشروط بمسار موثوق عملياً نحو قيام الدولة الفلسطينية، وأن هذا يعني شيئاً واحداً هو فقدان “إسرائيل” مكانة البوصلة الموجهة للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط. وهذا يدل على أن البيت الأبيض في ظل أكثر الرؤساء التزاماً بـ”إسرائيل” يشعر أن “إسرائيل” ضعفت كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط بعد حرب السنتين، بدلاً من أن تزداد قوة، كما ضعفت كقوة يهاب الرؤساء الأميركيون جانبها بسبب نفوذها على الناخبين الأميركيين.

 

كواليس

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن التصعيد الذي شهده الملف النووي الإيراني حول القرار الصادر عن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بطلب أميركيّ أوروبيّ يؤكد أن ما تمّ ترويجه عن تنازلات إيرانيّة تطال التراجع عن حق تخصيب اليورانيوم ترتّب عليها انطلاق مسار تفاوضيّ سريّ بين إيران وخصومها لم يكن إلا ترويجاً إعلامياً لا أساس له من الصحة وإن ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن جمود المسار التفاوضيّ وعن تمسّك إيران بثوابتها النووية ورؤيتها للتفاوض هو أقرب إلى الواقع مما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انفراجات تفاوضية على خلفية تنازلات إيرانية مفترضة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout