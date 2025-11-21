أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 تشرين الثاني 2025

A + A -

اللواء: أسرار



لغز

لم تكتمل كلياً بعد حلقة المطالب لوفد الخزانة الاميركية الى لبنان ومنها اقفال مطاعم ومقاهٍ ومؤسسات انتاجية، يستفيد منها، حزب بارز بشكل أو بآخر.



غمز

تكاد الاتصالات أن تكون مقطوعة بين مرجع كبير ونواب في كتلتين مسيحيَّتين، كانوا على تواصل في نقل اقتراحات خلال الفترات الماضية.



همس

وصف مصدر مطلع زيارة نتنياهو وفريقه الحربي إلى هضبة الجولان بأنها رد مباشر على حجم الاهتمام الاميركي الملحوظ بالرئيس السوري لدى مجيئه الى البيت الابيض.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

كتب عدد من كبار المحللين في الصحف الإسرائيلية مقالات تدور حول تقييم زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن وتوصلت كلها إلى استنتاج واحد مضمونه أن ما كان يُسمّى بالإغراءات الأميركية المعروضة على السعودية بشرط السير بالتطبيع مع “إسرائيل” قد حصل عليه الأمير محمد بن سلمان من طائرات الـ”أف 35″ إلى الصفقة النووية السلمية إلى مكانة الدولة الحليفة الاستراتيجية من خارج حلف الناتو، بينما هو يصرّح من البيت الأبيض أن التطبيع مع “إسرائيل” مشروط بمسار موثوق عملياً نحو قيام الدولة الفلسطينية، وأن هذا يعني شيئاً واحداً هو فقدان “إسرائيل” مكانة البوصلة الموجهة للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط. وهذا يدل على أن البيت الأبيض في ظل أكثر الرؤساء التزاماً بـ”إسرائيل” يشعر أن “إسرائيل” ضعفت كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط بعد حرب السنتين، بدلاً من أن تزداد قوة، كما ضعفت كقوة يهاب الرؤساء الأميركيون جانبها بسبب نفوذها على الناخبين الأميركيين.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن التصعيد الذي شهده الملف النووي الإيراني حول القرار الصادر عن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بطلب أميركيّ أوروبيّ يؤكد أن ما تمّ ترويجه عن تنازلات إيرانيّة تطال التراجع عن حق تخصيب اليورانيوم ترتّب عليها انطلاق مسار تفاوضيّ سريّ بين إيران وخصومها لم يكن إلا ترويجاً إعلامياً لا أساس له من الصحة وإن ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن جمود المسار التفاوضيّ وعن تمسّك إيران بثوابتها النووية ورؤيتها للتفاوض هو أقرب إلى الواقع مما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انفراجات تفاوضية على خلفية تنازلات إيرانية مفترضة.