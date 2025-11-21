اللواء: مصر بصدد تفعيل مبادرتها حول إنهاء الازمة في الجنوب

A + A -

بعض كا جاء في مانشيت اللواء:

ذكرت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء» ان دور فرنسا لم ينتهِ في لبنان ولم يتراجع في مساعدة لبنان وضبط الامور في الجنوب حتى نقول انه عليها تفعيل دورها وفعاليتها في لجنة الميكانيزم، وهي تعمل بجدية وتأخذ ملاحظات لبنان على عمل اللجنة لدعم موقف لبنان في اللجنة، كما ان قوات اليونيفيل ما زالت على الارض وتقوم بعملها بشكل ناشط، لكن بعض الدول تأخذ على لبنان عدم صدور تقارير واضحة ومفصلة بالارقام خاصة عن الجيش عما قام وأنجزه وما سيقوم به لاحقاً ليس في جنوب نهر الليطاني فقط بل في كل لبنان كما تعهدت الحكومة خلال المهلة التي حددتها بنهاية هذا العام. ومتى قام الجيش بتسليم كل المعطيات المفصلة فهذا سيشجع الدول المانحة على تقديم الدعم في مؤتمر دعم الجيش الجاري التحضير له.



وعلى خطٍ آخر، افيد ان مصر بصدد تفعيل مبادرتها حول إنهاء الازمة في الجنوب والتوصل الى تطبيق وقف اطلاق النار، وأن وفداً مصرياً رفيع المستوى سيزور لبنان في فترة قريبة.