الأنباء الكويتية: تسوية إنتخابية... التفاصيل

الأنباء الكويتية: في موضوع الانتخابات، قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «بإقفال باب تسجيل المغتربين للاقتراع في الخارج، والذي لم يكن بالعدد المتوقع نتيجة الإشكالات السياسية والانقسام حوله، سيفتح الباب أمام تسوية تطوي هذا الملف وتخرجه من التداول».

وذكر أن التسوية «ستكون بناء على قراءة انتخابية لعدد الأصوات وتوزيعها على الطوائف والمناطق، وتأثير هذه القوة الانتخابية على المعادلة السياسية لجهة احتمالات إحداث الخرق في بعض الدوائر، وأي من هذه الدوائر ستكون عرضة لإحداث مثل هذا الخرق، وتأثير ذلك على التوازنات القائمة بين الكتل والأحزاب في معظم المناطق.

وفي ضوء هذه القراءة والدراسة التي بدأت أكثر من جهة سياسية العمل عليها، يمكن البدء ببحث تسوية تنهي هذا الانقسام الذي أخذ عدة أشهر من النقاش والسجال، وأدى إلى شلل تشريعي في المجلس النيابي ومنع إقرار مشاريع حيوية عدة».