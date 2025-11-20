كان يفتح كاميرا.. بالصور: وحش بشري يعتدي على قاصر !

A + A -

نشرت صفحة وينيه الدولة الخبر الصادم التالي :"

تسلّمت صفحة "وينية الدولة" تسجيلات واضحة وموثّقة تُظهر المدعو علي رياض الحسن/فلسطيني والمعروف ب "علي أبو اللبن" وهو يقوم بأفعال مُنتهِكة بحق قاصر يبلغ من العمر حوالى 13 عامًا داخل منزله في منطقة صبرا. وقد تبيّن أن أبو اللبن كان يفتح كاميرا لشخص موجود داخل سجن رومية لعرض ما يقوم به، في خطوة غير مسبوقة تكشف حجم التجاوز والانحطاط الذي يجري خارج أي رادع.

وبسبب القساوة الشديدة التي تتضمّنها هذه المقاطع، تمتنع صفحة وينية الدولة بشكل كامل عن نشر أي جزء منها، حفاظًا على كرامة الضحية ومنع انتشار محتوى قد يصدم الرأي العام.

المعلومات تشير إلى أنّ علي أبو اللبن فارّ ومتوارٍ عن الأنظار، وتضع الصفحة هذه القضية برسم قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والمخابراتية للتحرك السريع، لما تشكّله من خطورة على سلامة القاصرين والمجتمع.