living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ التهديدات الإسرائيلية متواصلة.. لا موقف واضحاً من مجلس الوزراء إزاء الجيش وعروض الإستقلال تغيب هذا العام!

20
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما بعد الضغط الأميركي على الجيش اللبناني ليس كما قبله. فهذا المنعطف يرخي بظلاله على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، كونه غير مسبوق في تاريخ العلاقات اللبنانية – الأميركية. لكن الأهم، هو في غياب الصياغات الواضحة للسلطة في تعاطيها مع هذه التهديدات، ومدى قدرتها على تقديم جواب لبناني موحد، لا الإكتفاء بالمواقف الرسمية المستمرة المؤيدة للتفاوض مع إسرائيل وآخرها ما صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام.

وعلى الخط الإسرائيلي الموازي، استمرت التهديدات ومظاهر الحرب النفسية عبر الحديث المتكرر عن تصعيد جديد، ومن ضمنه سيناريوهات العدوان على البقاع انطلاقاً من الأراضي السورية وجبل الشيخ تحديداً.

في هذا الإطار، انعقد مجلس الوزراء من دون أن يصدر عنه موقف واضح إزاء ما حصل مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وفي مستهل الجلسة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن انعقاد المؤتمرات الدولية في لبنان "هو الردّ الحقيقي على بعض النفوس السوداء التي تتقصّد تشويه صورة البلد وعدم تقبّل وجود دولة تعمل للنهوض". واعتبر أن "هناك ثلاثة أنواع من المعارضين: من لا يرغب في العمل، ومن كان يريد أن يقوم بعملك، ومن يعمل عكس ما تقوم به".
هذا وقد اعلن وزير الإعلام بول مرقص نقلاً عن رئيس الجمهورية عدم تنظيم عروض الإستقلال لهذا العام بسبب الظروف التي يمر بها لبنان.
جلسة مجلس الوزراء كان سبقها خطوة لبنانية في اتجاه سوريا، بزيارة لنائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بحث خلالهما الملفات العالقة وبينها ما يتم بحثه بين الجانبين اللبناني والسوري على الصعد القضائية والأمنية.

وفي المواقف، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفاً داعماً للمؤسسة العسكرية في رسالته لمناسبة الإستقلال،
مؤكداً العمل على "تأمين كل مستلزمات الدعم والمؤازرة لتمكين الجيش من تحقيق وانجاز كل المهام المناطة به باعتباره مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلمهم وبالطبع لمكافأة قيادتها وجنودها وضباطها ورتبائها على عظيم ما يقدمون، وليس التشكيك والوشاية والتحريض عليهم في الداخل والخارج وإستهداف دورهم الوطني".
إلى ذلك، كان موضوع الإعتداءات الإسرائيلية ودور الجيش محور بحث بين الرئيس عون وسفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout