شو الوضع؟ التهديدات الإسرائيلية متواصلة.. لا موقف واضحاً من مجلس الوزراء إزاء الجيش وعروض الإستقلال تغيب هذا العام!

ما بعد الضغط الأميركي على الجيش اللبناني ليس كما قبله. فهذا المنعطف يرخي بظلاله على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، كونه غير مسبوق في تاريخ العلاقات اللبنانية – الأميركية. لكن الأهم، هو في غياب الصياغات الواضحة للسلطة في تعاطيها مع هذه التهديدات، ومدى قدرتها على تقديم جواب لبناني موحد، لا الإكتفاء بالمواقف الرسمية المستمرة المؤيدة للتفاوض مع إسرائيل وآخرها ما صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام.

وعلى الخط الإسرائيلي الموازي، استمرت التهديدات ومظاهر الحرب النفسية عبر الحديث المتكرر عن تصعيد جديد، ومن ضمنه سيناريوهات العدوان على البقاع انطلاقاً من الأراضي السورية وجبل الشيخ تحديداً.

في هذا الإطار، انعقد مجلس الوزراء من دون أن يصدر عنه موقف واضح إزاء ما حصل مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وفي مستهل الجلسة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن انعقاد المؤتمرات الدولية في لبنان "هو الردّ الحقيقي على بعض النفوس السوداء التي تتقصّد تشويه صورة البلد وعدم تقبّل وجود دولة تعمل للنهوض". واعتبر أن "هناك ثلاثة أنواع من المعارضين: من لا يرغب في العمل، ومن كان يريد أن يقوم بعملك، ومن يعمل عكس ما تقوم به".

هذا وقد اعلن وزير الإعلام بول مرقص نقلاً عن رئيس الجمهورية عدم تنظيم عروض الإستقلال لهذا العام بسبب الظروف التي يمر بها لبنان.

جلسة مجلس الوزراء كان سبقها خطوة لبنانية في اتجاه سوريا، بزيارة لنائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بحث خلالهما الملفات العالقة وبينها ما يتم بحثه بين الجانبين اللبناني والسوري على الصعد القضائية والأمنية.

وفي المواقف، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفاً داعماً للمؤسسة العسكرية في رسالته لمناسبة الإستقلال،

مؤكداً العمل على "تأمين كل مستلزمات الدعم والمؤازرة لتمكين الجيش من تحقيق وانجاز كل المهام المناطة به باعتباره مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلمهم وبالطبع لمكافأة قيادتها وجنودها وضباطها ورتبائها على عظيم ما يقدمون، وليس التشكيك والوشاية والتحريض عليهم في الداخل والخارج وإستهداف دورهم الوطني".

إلى ذلك، كان موضوع الإعتداءات الإسرائيلية ودور الجيش محور بحث بين الرئيس عون وسفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.