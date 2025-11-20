رئيس الجمهورية في بداية جلسة مجلس الوزراء: 14 طفلا استشهدوا برصاص الانتداب وضريحهم في طرابلس ما زال قائما ونطالب بتكريمهم

A + A -

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بداية جلسة مجلس الوزراء: "بعد يومين، يحتفل لبنان بذكرى استقلاله، ونتمنى أن يحل عيد الاستقلال في السنة المقبلة من دون وجود أي شبر محتل من الأراضي اللبنانية. فضلنا عدم إقامة احتفالات أو عرض عسكري في المناسبة، نظرا للظروف التي يمر بها البلد، على أن يتم تكريم رجالات الاستقلال غدا وفق التقليد".

أضاف: "نشير إلى علمنا بوجود ضريح في طرابلس لحوالى 14 طفلا استشهدوا برصاص الانتداب خلال تظاهرهم للمطالبة بالاستقلال، ولا يزال الضريح قائما حتى يومنا هذا. ونُطالب بتكريمهم، وسنذكرهم في الكلمة التي سنتوجه بها غدا إلى اللبنانيين، لأن من حقهم أن يتم ذكرهم، إسوة برجالات الاستقلال الذين نكرمهم".

وتابع: "اشتكى عدد من السفراء من عدم تنسيق بعض الوفود الرسمية اللبنانية معهم عند التوجه إلى عدد من الدول، رغم وجود سفراء فيها. وندعو إلى وجوب التنسيق الدائم مع السفراء في هذا المجال، ونؤكد أننا نقوم بذلك شخصيا خلال زياراتنا إلى الخارج، لأن للسفير مهاما أساسية لا يمكنه تنفيذها من دون التواصل والتنسيق".

وأردف: "نشكر كل من يعمل ويساهم في إنجاح الزيارة المرتقبة لقداسة البابا إلى لبنان، فالجميع معني بهذا الحدث الوطني الكبير، خصوصا أن قداسته اختار لبنان لتكون وجهته الأولى خارج الفاتيكان، بعد تركيا التي يزورها لمناسبة دينية".