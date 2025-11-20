living cost indicators
عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة... ومفاجأة قريبة؟

اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في بيان، أن "ما يتم تداوله عن ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في لبنان هو كلام مبالغ فيه"، موضحا أن "الزيادات التي شهدتها بعض السلع خلال الأشهر الماضية تبقى ضمن نطاق مقبول، وتراوحت بين 3 و5 في المئة، وتشمل فئة محدودة من السلع ولا تطال مجمل المنتجات الغذائية".

وأشار إلى أن "هذه الارتفاعات تعود في معظمها إلى أسباب خارجية، أبرزها زيادة أسعار بعض المواد الزراعية الأولية عالمياً، وارتفاع سعر صرف اليورو الذي ينعكس تلقائياً على أسعار السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي". كما لفت إلى "وجود عوامل داخلية تساهم في ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتها ارتفاع الكلفة التشغيلية في لبنان، ومنها كلفة النقل والأجور والإيجارات والطاقة وسائر الخدمات".

وأكد بحصلي أنه "استناداً إلى تقارير منظمة الأغذية العالمية، هناك توقعات بانخفاض أسعار عدد من المواد الأولية الزراعية، ما سيُترجم إيجاباً على مستوى الأسعار في المرحلة المقبلة".

كما أشار إلى "أن مستوردي المواد الغذائية عملوا خلال السنوات الأخيرة على تنويع مصادر الاستيراد من أسواق عالمية مختلفة، الأمر الذي يتيح للمستهلك اللبناني إيجاد بدائل عالية الجودة للسلع الأوروبية، لا سيما من بعض الدول الآسيوية".

وختم بحصلي مشددا على أن "السوق اللبنانية تتميّز بدرجة عالية من التنافسية، خصوصاً بين مراكز البيع الكبرى المنتشرة بكثافة، ما يساهم في إبقاء الأسعار عند حدودها الدنيا نتيجة الضغط المستمر نحو تقديم الأفضل للمستهلك بأفضل الأسعار".

