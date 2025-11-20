living cost indicators
الحرارة غداً تلامس الـ30 درجة.. هل عاد الطقسٌ الصّيفيّ؟!

20
NOVEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 30 درجة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر جاف ودافىء مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود ال5درجات) حتى نهاية الاسبوع ، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني:  في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23 درجة وفي زحلة بين 8و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة ، مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

الجمعة:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 30 درجة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.

السبت:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا لتقارب ال60 كلم/س في المناطق الجنوبية.

الأحد:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقي، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55%.

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,14

-ساعة غروب الشمس: 16,33

{{article.title}}
