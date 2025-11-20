هل عثرت "اليونيفيل" على نفق قديم يحتوي على 176 سبيكة ذهب في مرجعيون؟! (صورة)

A + A -

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقة بخبر يزعم عثور "اليونيفيل" على نفق قديم يحتوي على ١٧٦ سبيكة ذهب في قرية القنطرة – قضاء مرجعيون، وذلك خلال عمليات بحث عن أنفاق تابعة لـ "حزب الله".

فقد تبيّن لفريق "فاكت تشيك ليبانون" في وزارة الإعلام، بعد البحث، أن الصورة المتداولة تعود في الأصل إلى منشور على "فيسبوك" ضمن مجموعة تُدعى "آلهة الأنوناكي السومريين"، وقد نُشرت بتاريخ ٣١ تشرين الأول الفائت مع تعليق باللغة التركية يشير إلى "استمرار التحضيرات للأنوناكي"، ما يؤكد أن الخبر لا أساس له من الصحة.