living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسائل عين الحلوة: أسرار تُنشر للمرة الأولى! (المدن)

20
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أحمد الحاج علي-

مذبحة عين الحلوة أمس تفصل بينها وبين آخر مذبحة ارتكبها الطيران الإسرائيلي في المخيم 39 عاماً، حين استهدفت في العام 1986 صواريخ تلك الطائرات تجمعات مدنية وأسواقاً في المخيم. بدت تلك المذبحة كأنها ثأر خالص من صمود المخيم لحوالي أسبوعين قبل ذلك بأربع سنوات خلال اجتياح العام 1982.

في المذبحة الأولى في العام 1986 سقط حوالي 50 شهيداً؛ أي أكثر من ضعفي عدد شهداء مذبحة أمس، وكانت الخشية أن يستعيد الفلسطينيون خطة بدأت بحفر ثلاثة أنفاق موازية لانتقال الناس والذخيرة والآليات العسكرية بين مخيمي عين الحلوة والمية ومية، أما اليوم فالجدار يحيط بالمخيم، لكن (إسرائيل) تخشى المخيم أكثر، وتقول إنه متصل بالضفة الغربية.

صحيح أن المخيم، بين هذين الزمنين، انزاح بعضه في السياسة، والفتى أحمد عبد الهادي الذي فقد نصف قدرته على السمع خلال مذبحة 1986، قبل انطلاقة حركة حماس بعام، أصبح ممثل الحركة في لبنان، لكن في مخيم عين الحلوة يغتال الاحتلال كوادر وعناصر من حركتي حماس وفتح، ويتهم كلا الحركتين في المخيم بدعم المقاومة في فلسطين.

أن يُستهدَف ملعب مكشوف، يضم فتياناً وشباناً، من دون أن يكون بينهم شخصية سياسية معروفة، يشير إلى أن المعنى أوسع بكثير من المبنى المستهدف، وأن المعركة انتقلت إلى مرحلة جديدة، والرسائل لم تعد مشفّرة؛ بل هي من الوضوح بما يغني عن كثير من التحليل.

أولاً: جاء توقيت المذبحة بعد ساعات من عملية "ريفيديا" في الضفة الغربية، ولطالما ردد الاحتلال أن توجيه بعض العمليات في الضفة يجري من مخيم عين الحلوة، وأن تهريب بعض السلاح إلى هناك أيضاً يمرّ من المخيم. فوقعت اغتيالات عديدة تحت هذه الذريعة، من بينها استهداف ابن القيادي البارز في حركة فتح منير المقدح، وأخيه بعد ذلك، إضافة إلى أن استهدافات قيادات حماس والجبهة الشعبية في المخيم وبقية الجغرافية اللبنانية خلال العامين الماضيين كانت غالباً للسبب نفسه.

ومن الأسرار التي تنشرها "المدن" لأول مرة، أن بعض الذين قيل إنهم قُتلوا في مخيم عين الحلوة من حركة فتح خلال اشتباكات بين الحركة وإسلاميين، يُرجح، على ما يقول مطّلعون، أن (إسرائيل) هي من اغتالتهم خلال المعارك لاتهامات بارتباطهم بالضفة الغربية، أو القطاع الغربي كما كانت تسميه حركة فتح.

ثانياً: وقعت المذبحة بعد أيام من إفراج المحكمة العسكرية اللبنانية عن عدد من الفلسطينيين واللبنانيين قالت السلطات اللبنانية قبل ذلك إنهم مرتبطون بحركة حماس، وقاموا بإطلاق الصواريخ في آذار من العام الجاري نحو (إسرائيل)، وأعقب ذلك تحذير رسمي لبناني للحركة غير مسبوق. ولا يُستبعد أن يكون استهداف حركة حماس في مخيم عين الحلوة، تحذيراً للحركة ولبنان الرسمي معاً، بأن (إسرائيل) لن تسمح بأي تقارب جدي بين الطرفين، وسجّلت اعتراضها بالنار على قرار المحكمة العسكرية.

ثالثاً: إن هناك محاولة جدية لتشكيل نظام إقليمي جديد، بدأت ملامحه تظهر في غزة والضفة الغربية، كما في سورية، وهناك تنازع على شكله النهائي في العراق ولبنان وإيران نفسها، واللاجئون الفلسطينيون ليسوا بمعزل عن هذا المخطط. وإذا كان هؤلاء اللاجئون يُعمل على ضبط أدائهم السياسي في سورية، فإن هذا الأداء في لبنان، وفق النظرة الإسرائيلية، يحتاج إلى إعادة تقويم وتوجيه، وربما ترسيم جديد لتواجد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر استهداف أكبر مخيماتهم. وتدور أسئلة حول إغلاق مداخل مخيم البداوي، إن كان ذلك يندرج في إطار ضبط حركة اللاجئين الفلسطينيين، تمهيداً لما هو قادم.

رابعاً: استهداف مراكز مدنية، بغض النظر إن كانت تتبع لحركة حماس أم لا، يعني أن لا خطوط حُمراً إسرائيلية في التعامل مع المخيمات الفلسطينيية في لبنان، كما كان يُشاع أو يُعمل به في السابق؛ بل إن المخيمات ببنيانها الهش، ومجتمعاتها الضعيفة، يمكن أن تتعرض لهجمات لاحقة، تحقق أكثر من هدف في الوقت نفسه: تحاول أن تضع شرخاً بين حركة حماس والجمهور الفلسطيني، كما تدفع فلسطينيين إلى الرحيل عن المخيمات، وربما الهجرة خارج لبنان في مرحلة قريبة.

الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، في حديث إلى "المدن"، رأى أن هذه الجريمة "تبرهن على عنجهية العدو الصهيوني في الاستمرار بسياسة القتل والتشريد، وحرب الإبادة التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبالتالي هذه الجريمة في أكبر المخيمات الفلسطينية، هي مجزرة استهدفت المدنيين ومنشأة عبارة عن ملعب مفتوح. وهذا الاستهداف يتنافى مع كل القيم والأعراف، ولا بد للمجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة بوجه هذه الممارسات".

ودعا "أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مزيد من اللحمة ولمّ الشمل، والحفاظ على الموقف الموحد بوجه هذه الغطرسة الصهيونية، وهذا ما تجلى في بيانات الفصائل الفلسطينية هنا في لبنان، وهو ما يعزز الوحدة الفلسطينية في هذا الإطار. وعلى جميع أبناء شعبنا العمل لتضافر الجهود من أجل بلسمة معاناة عوائل الشهداء والجرحى أمام هذه المجزرة الرهيبة. كما ندعو أشقاءنا هنا في حكومة لبنان، لأخذ الإجراءات السياسية والميدانية تجاه المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي، وممارسة أقصى درجات الضغوط على الاحتلال الصهيوني لوقف مسلسل الإجرام الذي يمارسه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

المؤشرات تدل إلى أن هذا المسلسل لا يبدو في نهايته، خاصة مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة، وهو الأمر الذي يمنح راحة نسبية للاحتلال للتفرّغ لملف لبنان واللاجئين الفلسطينيين فيه، ويعزز هذا الاحتمالَ تراجعُ التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا لاعتبارات إقليمية ودولية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout