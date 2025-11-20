الجمهورية: ثمّة فرصة كانت متاحة لبلوغ تسوية لحل سياسي على جبهة لبنان؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يرزت قراءة في الوضع اللبناني، عبّر عنها مسؤول أممي أمام مستويات رسمية، أشار فيها إلى صعوبة التأثير على الموقف الإسرائيلي في ما خصّ خفض التصعيد مع لبنان، معتبراً ذلك عاملاً على إبقاء الوضع في لبنان محاطاً بالقلق. ولافتاً إلى انّ ثمّة فرصة كانت متاحة لبلوغ تسوية لحل سياسي على جبهة لبنان، في اشارة واضحة إلى المسعى المصري الذي قاده رئيس المخابرات العامة في مصر اللواء حسن رشاد)، الّا انّ الأطراف المعنية بها بدّدتها وأفشلتها. لافتاً في خلاصة كلامه، انّه يتوقع أن تبادر الولايات المتحدة إلى التركيز على الملف اللبناني، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي تدفع واشنطن إلى الانتقال اليها قريباً جداً».