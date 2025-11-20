living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عكس السير: ريكاردو كرم: رجل الاستقلال الإعلامي بلا شعارات

20
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عكس السير: رغم الانتقادات اللاذعة للأداء الإعلامي اللبناني، والتي تُحمّله أحياناً مسؤولية تعميق الانقسام الوطني وتعزيز الاصطفافات الطائفية، تظل هناك منارات مشرقة تستحق التقدير، بل يجب النظر إليها كـ«رجالات استقلال» في لبنان الحديث.

 

ريكاردو كرم، الإعلامي اللبناني، أحد هؤلاء. لا يرفع شعارات جوفاء، بل يعيش الاستقلال ممارسةً ونهجاً، متحرراً من الاصطفافات الضيقة، وغارزاً خطابه في عمق القيم الإنسانية. لا يسير مع القطيع، بل يغرد خارج السرب وفق قناعاته، ملتزماً بالمهنية والموضوعية، محافظاً على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

 

كرم ليس مجرد محاور بارع، بل صاحب مبادرات هادفة تتعدى الشاشة إلى الميدان، حيث يكرّس وقته لنقل صورة لبنان الجميل، لبنان المبدع، لبنان الإنسان. منبره الافتراضي التقليدي مفتوح لكل قصة نجاح لبنانية، داخل الوطن أو في الاغتراب، فبات صوته صوتاً صارخاً بالإنسانية في زمن الضجيج والانقسام.

 

بأخلاقه الرفيعة، وحضوره الرصين، يَعرف كرم كيف يعطي من دون أن يأخذ، وكيف يكرّم الآخرين من دون أن ينتظر التكريم. في زمن البحث عن قدوة، يفرض نفسه نموذجاً للاستقلال الحقيقي: استقلال الفكر، والنزاهة، والرسالة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout