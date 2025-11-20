عكس السير: ريكاردو كرم: رجل الاستقلال الإعلامي بلا شعارات

A + A -

عكس السير: رغم الانتقادات اللاذعة للأداء الإعلامي اللبناني، والتي تُحمّله أحياناً مسؤولية تعميق الانقسام الوطني وتعزيز الاصطفافات الطائفية، تظل هناك منارات مشرقة تستحق التقدير، بل يجب النظر إليها كـ«رجالات استقلال» في لبنان الحديث.

ريكاردو كرم، الإعلامي اللبناني، أحد هؤلاء. لا يرفع شعارات جوفاء، بل يعيش الاستقلال ممارسةً ونهجاً، متحرراً من الاصطفافات الضيقة، وغارزاً خطابه في عمق القيم الإنسانية. لا يسير مع القطيع، بل يغرد خارج السرب وفق قناعاته، ملتزماً بالمهنية والموضوعية، محافظاً على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

كرم ليس مجرد محاور بارع، بل صاحب مبادرات هادفة تتعدى الشاشة إلى الميدان، حيث يكرّس وقته لنقل صورة لبنان الجميل، لبنان المبدع، لبنان الإنسان. منبره الافتراضي التقليدي مفتوح لكل قصة نجاح لبنانية، داخل الوطن أو في الاغتراب، فبات صوته صوتاً صارخاً بالإنسانية في زمن الضجيج والانقسام.

بأخلاقه الرفيعة، وحضوره الرصين، يَعرف كرم كيف يعطي من دون أن يأخذ، وكيف يكرّم الآخرين من دون أن ينتظر التكريم. في زمن البحث عن قدوة، يفرض نفسه نموذجاً للاستقلال الحقيقي: استقلال الفكر، والنزاهة، والرسالة.