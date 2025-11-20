الديار: زعزعة حكومة سلام وربما استقالة بعض وزرائها؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تنتهي اليوم مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين للانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل، علما ان عدد المسجلين قارب مئة الف في حين بقي موضوع البت بمسألة تمثيل هؤلاء المغتربين عالقا، في وقت وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على مرسوم احالة مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخاب اعضاء مجلس النواب في ظل انقسام حاد بين الكتل النيابية حول مقاربة هذا التعديل، الى حد تخوف اوساط سياسية معنية من زعزعة حكومة الرئيس نواف سلام، وربما استقالة بعض وزرائها.