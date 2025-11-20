أسرار الصحف ليوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025

A + A -

اللواء: أسرار



لغز

يتسابق المسؤولون على إبراز دور كل واحد في الحفاظ على الودائع، مع أن الودائع لم ترجع إلى أصحابها، أما ودائع الحسابات الصغيرة فهي تُسترد، وفقاً لتعاميم المصرف المركزي لا سيما الرقم 158..

غمز

لم يحسم حزب وسطي بعد خياراته التحالفية في الانتخابات النيابية المقبلة، بانتظار بلورة معطيات إضافية..



همس

على الرغم من السكوت عن ملف أُثير في ما خص مضمون ما دار في اجتماع رسمي مع مسؤول إقليمي كبير، فإن العلاقة أُصيبت بأذى، ستظهر نتائج الإصابة لاحقاً..



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر إعلامية على صلة مع هيئات وجمعيات مناهضة للتطبيع ومؤيدة للعمل بقانون مقاطعة “إسرائيل” الساري المفعول إن عدم استجابة الوزارات المعنية وأجهزة الدولة ومنظمي حفل الفنان الفرنسي – الغجري كنجي جيراك في كازينو لبنان، باعتباره من الداعمين للحركة الصهيونيّة لنداءات إلغاء الحفل فإن اقتراحاً باعتصام شعبيّ حاشد يمنع الوصول إلى الكازينو طيلة نهار وليل موعد الحفل في 22 تشرين الثاني يتمّ تداوله بين النشطاء، خصوصاً أن اليوم الذي يحلّ فيه الحفل هو موعد عيد استقلال لبنان ما يحوّل الاحتجاج على الحفل التطبيعيّ دفاعاً وطنياً عن عيد الاستقلال وفق رأي الناشطين.

كواليس

أكد مصدر دبلوماسيّ أن الحملة الإعلامية التي نظمتها قنوات عربية مطبّعة تحت شعار استعداد إيران للتوقف عن تخصيب اليورانيوم كلياً ضمن أي اتفاق قادم مع أميركا هو كذبة مفبركة لا أساس لها من الصحة والحملة جزء من بالون اختبار أريد منه استكشاف ردة فعل الدوائر الدبلوماسية والسياسية والأمنية في إيران التي سخرت من الحملة واعتبرتها عمل هواة في الإعلام وعندما قامت بعض القنوات باستضافة خبراء ومحللين إيرانيين ومقرّبين من مؤسسات الدولة الإيرانية سمعت تأكيداً على تمسك إيران بموقفها الثابت القائم على اعتبار التخصيب مفردة لا تنازل عنها في أي مفاوضات قادمة وأن مستوى التخصيب خاضع دائماً للتفاوض وليس المبدأ ولم يستبعد هؤلاء أن يكون للحملة صلة بمداولات ولي العهد السعودي مع الرئيس الأميركي في واشنطن حول ما أعلن عنه من استعداد سعوديّ للوساطة بين أميركا وإيران.