عناوين الصحف ليوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025

النهار: موجة تصعيدية ولبنان يتلمّس احتواء الصدمة... آخر محاولات الأكثرية: حذارِ تعطيل الانتخابات



الأخبار: نتنياهو يجدد إستعراضه في الجنوب السوري

"الإتفاق الأمني لا يعنينا"

مرحلة الضغوط الأميركية القصوى

قلق أوروبي من الجنون الأميركي: المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأخيرة

الديار: الحكومة أمام مأزقين: اقتراع المغتربين... وتهجير الفلسطينيين من الجنوب!

أوساط سعودية لـ«الديار»: بن سلمان مهتم شخصيا بالوضع اللبناني



الجمهورية: الجيش في دائرة التضامن والاحتضان

عون: كل شيء مسموح إلا إستهداف الجيش

المدن: مغامرة نتنياهو تبلغ الأوّلي: فصل الجنوب عن البقاع عبر سوريا؟



اللواء: تكثيف الغارات الإسرائيلية لإرهاب الآمنين جنوب الليطاني

إتصالات لبنانية لإبقاء العلاقة مع واشنطن على السِّكة.. ولا تراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد

البناء: ترامب وبن سلمان: احتفالية أميركية وتمويل سعودي وتعاون لوقف حرب السودان | تشييع ووداع وطني للخطيب… وعدة غارات إسرائيلية تستهدف تهجير الجنوبيين | حردان في احتفال حاشد لتأسيس «القومي»: لدولة فوق الطوائف وتحيّة للجيش وقائده



l'orient le jour: La démission de Haykal exclue, mais les États-Unis ne lâchent rien



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: سلام في ختام «مؤتمر بيروت 1» للاستثمار : في غياب الأمن والأمان سنفوت فرصة النهوض

لبنان يحتوي ردة الفعل الأميركية الصادمة تجاه مؤسسته العسكرية



الشرق الأوسط السعودية: ترمب: ولي العهد قائد عظيم... والسعودية أكبر حليف خارج «الناتو»

قال إنه سيعمل على حل صراع السودان بطلب من محمد بن سلمان