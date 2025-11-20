عناوين الصحف ليوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025

النهار: موجة تصعيدية ولبنان يتلمّس احتواء الصدمة... آخر محاولات الأكثرية: حذارِ تعطيل الانتخابات
الأخبار: نتنياهو يجدد إستعراضه في الجنوب السوري
"الإتفاق الأمني لا يعنينا"
مرحلة الضغوط الأميركية القصوى
قلق أوروبي من الجنون الأميركي: المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأخيرة
الديار: الحكومة أمام مأزقين: اقتراع المغتربين... وتهجير الفلسطينيين من الجنوب!
أوساط سعودية لـ«الديار»: بن سلمان مهتم شخصيا بالوضع اللبناني
الجمهورية: الجيش في دائرة التضامن والاحتضان
عون: كل شيء مسموح إلا إستهداف الجيش
المدن: مغامرة نتنياهو تبلغ الأوّلي: فصل الجنوب عن البقاع عبر سوريا؟
اللواء: تكثيف الغارات الإسرائيلية لإرهاب الآمنين جنوب الليطاني
إتصالات لبنانية لإبقاء العلاقة مع واشنطن على السِّكة.. ولا تراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد
البناء: ترامب وبن سلمان: احتفالية أميركية وتمويل سعودي وتعاون لوقف حرب السودان | تشييع ووداع وطني للخطيب… وعدة غارات إسرائيلية تستهدف تهجير الجنوبيين | حردان في احتفال حاشد لتأسيس «القومي»: لدولة فوق الطوائف وتحيّة للجيش وقائده
l'orient le jour: La démission de Haykal exclue, mais les États-Unis ne lâchent rien
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: سلام في ختام «مؤتمر بيروت 1» للاستثمار : في غياب الأمن والأمان سنفوت فرصة النهوض
لبنان يحتوي ردة الفعل الأميركية الصادمة تجاه مؤسسته العسكرية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: ولي العهد قائد عظيم... والسعودية أكبر حليف خارج «الناتو»
قال إنه سيعمل على حل صراع السودان بطلب من محمد بن سلمان