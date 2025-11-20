الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تشن أعنف غارات على جنوب لبنان

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

نفذت القوات الإسرائيلية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، غارات جوية استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وعشرات الجرحى.

وتعد هذه الغارات واحدة من أعنف الضربات وأكثرها دموية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.

وبعد ساعات على غارة عين الحلوة، جاءت ضربة أخرى في بلدة الطيري بالجنوب أصابت حافلة تقلّ طلاباً، أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة 13 آخرين، ما يشير إلى تصعيد جديد يتجاوز ساحات المواجهة التقليدية، والملاحقات المتكررة لعناصر «حزب الله».

ويعد هذا النمط، التصعيد الأعنف منذ أشهر، وطال 4 أقضية في محافظتين بالجنوب، فيما تجددت إشعارات الإخلاء في أربع قرى بعد ظهر أمس الأربعاء، ما أدى إلى موجة نزوح منها.



