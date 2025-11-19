A + A -

نداء عاجل من أهالي بلدة بيت ليف، جاء فيه:

نوجّه مناشدة مستعجلة إلى قيادة الجيش اللبناني والرؤساء الثلاثة للتحرّك الفوري والقيام بواجبهم الوطني عبر الانتشار داخل البلدة وتوفير الحماية للأهالي المدنيين العزّل، بعد الادعاءات الباطلة التي أطلقها العدو الصهيوني الغادر!

نحن أهالي بيت ليف، نساء ورجال وأطفال وشيوخ عدنا إلى أرضنا وحياتنا إلى مدارسنا وأعمالنا نسابق الشمس ونلاحق لقمة العيش، لن نقبل أن تُنتزع منّا أرضنا تحت أي ذريعة باطلة.

هنا نشأنا، وهنا سنبقى، وهنا نموت.

وليقوم كل مسؤول بواجبه اتجاه بلدتنا الحبيبة.

نحن أصحاب الأرض