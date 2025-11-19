حاكم مصرف لبنان شارك في "قمة الابتكار" في المملكة

A + A -

شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في "قمة الابتكار" Innovation Summit 2025، في الرياض، التي نظمها المصرف المركزي السعودي وبنك التسويات الدولية BIS.

والتقى سعيد عددا من حكام المصارف المركزية، من بينهم حاكم المصرف المركزي السعودي أيمن السياري واجتمع مع نائبه الدكتور خالد الظاهر.

وأفاد مصرف لبنان في بيان، بأن "اللقاء ناقش جملة من القضايا الثنائية بين المؤسستين، بما في ذلك سياسات النقد، تنظيم القطاع المصرفي، استقرار الأسواق المالية، وآليات مكافحة كل أشكال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب داخل القطاع المالي".

ولفت إلى أن "الجانبين اتفقا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وتبادل المستجدات بشكل مستمر. وأطلع حاكم مصرف لبنان الجانبَ السعودي على آخر تطورات المناقشات مع صندوق النقد الدولي، نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية كشريك أساسي للصندوق، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأشار إلى أن "هذه المشاركة ينبغي أن تنظر في سياق الجهود التي يبذلها مصرف لبنان لتحسين العلاقات مع نظرائه من المصارف المركزية، وشرح ما تقوم به الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان من خطوات لإعادة بناء قطاع مصرفي يعمل بشكل طبيعي، والتوصل إلى حل عادل وفي الوقت المناسب لملف سداد الودائع، إضافة إلى تعزيز الوسائل اللازمة لمكافحة الاقتصاد الموازي وإخراج لبنان من اللائحة الرمادية".