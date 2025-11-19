هذا ما استهدفته إسرائيل اليوم!

A + A -

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش دمر مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله.



وقال أدرعي عبر منصة "إكس": أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على مستودعات أسلحة عدة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان".



وأضاف: "لقد وضعت المستودعات في قلب السكان المدنيين مما يشكل مثالًا اضافيًا لقيام حزب الله باستخدام السكان دروعًا بشرية".



ولفت الى أنه قبل الغارة تم اتخاذ خطوات من شأنها تجنب إلحاق الاذى بالسكان شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وتوجيه انذارات مسبقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية.