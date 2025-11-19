living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلام : من دون الأمن والاستقرار سنفوّت فرصة النهوض أمام ​لبنان​ ولن تأتي الاستثمارات

19
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد رئيس الحكومة نواف سلام، في الجلسة الختامية  لمؤتمر "بيروت 1"، أنّه "من دون الأمن والاستقرار سنفوّت فرصة النهوض أمام لبنان ولن تأتي الاستثمارات، والأمن هذا لن يتحقق إلا ببسط سلطة الدولة بقواها الشرعية على كافة الاراضي اللبنانية".

واشار  إلى أنّ "لبنان عاد إلى العالم العربي والعالم العربي بدأ يعود إلى لبنان ونأمل برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية"، مضيفًا: "غدًا سيتم تدشين السكانيرز في مرفأ بيروت وأنا واثق بأن العرب سيعودون الى لبنان".

واضاف: "لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة وبدأنا بمسيرة الاصلاح، ولا يزال أمامنا شوطا كبيرا ولا بد من استكمال الاصلاحات". وشدد على أنّه "لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والأهم ان الاتفاق مهم بما سيوفر من أموال وأبعد من ذلك فهو يعطينا شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات،  والاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد، هي التي نحن بحاجة اليها، وأمامنا إنجاز قانون الانتظام المالي ومجموعة من الإصلاحات الاقتصادية".

وقال:"وضعنا البلد على السكة الجديدة وللمرة الاولى هناك عمل جاد لبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وعلينا استكمال هذه المسيرة". وأكّد "العمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها".

ولفت إلى أنّه "تم إغلاق أكثر من 30 معمل كبتاغون خلال شهر واحد واتخذنا اجراءات أمنية جدية في مطار بيروت".

وقال: "كنت أول من قلت شطبنا شطب الودائع والاقتراحات السابقة لرد الودائع بعشر سنوات واكثر غير مقبولة، خصوصا لاصحاب الودائع الصغيرة، والجميع سيحصل على ودائعه وفي فترات منطقية. وليس كل المودعين سواسية فهناك اصحاب ودائع مشروعة واصحاب ودائع غير مشروعة ومن وديعته غير مشروعة وناتجة عن الفساد او تجارة المخدرات فهذا لا يجب فقط ان تشطب وديعته بل ان يدخل السجن ويحاسب".

وأشار إلى أنّ "هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وبين لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي وحكومتنا تعمل على استعادة هذه الثقة. ونحن نعمل بطريقة جدية ومختلفة ومشاركة الوفد السعودي في المؤتمر يدل على بداية استعادة الثقة السعودية بلبنان".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout