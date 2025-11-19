مصطفى حمدان مودعا زاهر الخطيب: إلى اللقاء فوق ربى فلسطين

A + A -

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين – المرابطون" العميد مصطفى حمدان في بيان، أن "الإرث الكفاحي لنائب الأمة زاهر الخطيب هو امتداد تاريخي لنضال حبيب جمال عبد الناصر الأستاذ أنور الخطيب، وشهادة الثائر القائد ظافر الخطيب، هذا الخط المقاوم التاريخي لآل الخطيب أولى سماته الإنسانية أنهم كانوا على خلق عظيم، وصدق ونزاهة وشفافية، وثورية جذرية لا تتزحزح، لا بمرور الزمن ولا بمغريات مادية دنيوية".

وقال: "زاهر الخطيب نائب الوطن والأمة أسقط ١٧ أيار في المجلس النيابي، مع رفيقه الناصري نجاح واكيم قبل أن يسقط في شوارع بيروت سيدة العواصم العربية. زاهر الخطيب وداعا، وإلى اللقاء فوق ربى فلسطين، التي علمتنا عشقها، فلسطيننا من الجليل إلى النقب، ومن النهر إلى البحر، والقدس عاصمة السماء على الأرض".

اضاف: "نتوجه بأسمى آيات التعزية والحب والاحترام لآل الخطيب الأعزاء، وإلى عموم أهالي شحيم الكرام، وإلى الوطن اللبناني، وأمتنا العربية، بفقدان المناضل الأخ زاهر الخطيب".



