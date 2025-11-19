صفاء درويش: ادعموا الجيش أو ما في لبنان!

A + A -

كتبت صفاء درويش على صفحتها،التهديد الوجودي كبير.. من كل جهات الحدود

باراك كررها كتير: "لبنان سيعود الى بلاد الشام" وآخرها الاسبوع الماضي..

هيدا المشروع بيعني انو وحدة الارض والبلد مهددة..

وهيك مشاريع بتستهدف مباشرةً أي جماعة أو مؤسسة بتمنع قيام المشروع..

الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة يلي مانعة تقسيم لبنان، وبتمانع اجتياحو واحتلال المزيد من الاراضي في.

يلّي صار مبارح هو البداية

حماية لبنان بتقتضي الالتفاف حول الجيش وتحديدًا حول العماد رودولف هيكل..

دعم الجيش، تسليحو، تقويتو، والاهم عدم اقحامو بالخلاف السياسي، وحدن بيحمو لبنان.