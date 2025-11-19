بالصورة - تشييع النائب والوزير السابق زاهر الخطيب في شحيم

A + A -

شيعت بلدة شحيم ومنطقة اقليم الخروب عصر اليوم، الأمين العام لـ"رابطة الشغيلة" الوزير والنائب السابق زاهر انور الخطيب بمأتم مهيب، تقدمه ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب بلال عبدالله، الوزيران السابقان علاء الدين ترو وطارق الخطيب، النائب السابق محمد الحجار، وفد من "حزب الله" ضم النائب إيهاب حماده والوزيرين السابقين مصطفى بيرم ومحمود قماطي ومسؤول قطاع الحزب في الجبل بلال داغر وأعضاء من المكتب السياسي ممثلا الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب بلال عبد الله والوزير السابق علاء الدين ترو، أمين السر العام ظافر ناصر ووكيل داخلية اقليم الخروب ميلار السيد ممثلا النائب تيمور جنبلاط، وفد من حركة "أمل"، انور شحادة عن "التيار الوطني الحر"، أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين - المرابطون" العميد مصطفى حمدان، وفد من "لقاء الأحزاب" في اقليم الخروب، وفد من الحزب الشيوعي، وفد من المشايخ الدروز، المهندس احمد نجم الدين ممثلا جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، وفد من "الجماعة الاسلامية"، المونسنيور جوزيف القزي، رئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان، رؤساء بلديات ومخاتير واندية وجمعيات ووفود شعبية من مختلف المناطق.

وحمل النعش الى وسط البلدة على الأكف بعد ان لف بالعلم اللبناني، ثم ادخل الى مسجد ابي بكر الصديق، حيث أمّ الصلاة على الجثمان الشيخ عاطف قشوع، ثم نقل الى مدافن البلدة القديمة حيث ووري في الثرى .