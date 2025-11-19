بالصور- إنذار جديد الى جنوب لبنان!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

"إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

‏سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

‏نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن:

‏طير فلسيه

‏️عيناتا

‏أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر

‏البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر."