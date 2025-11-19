البستاني أعلن بدء ورود تحويلات معاكسة للأموال المحوَّلة خلال الأزمة المصرفية

A + A -

كتب فريد البستاني على منصة "إكس": تلقيت ببالغ السرور إجراءات تنفيذ قرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة أموال محوّلة الى الخارج خلال فترة الأزمة المصرفية، حيث تم إعلامي ببدء ورود تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بذات قيمة المبالغ التي تم تحويلها سابقاً، وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، كما تم فتح حسابات عدة مشابهة مخصصة لإيداع مبالغ إضافية سترد لاحقاً.

إن هذا التطوّر يؤكّد عدم نظامية الأزمة المصرفية وعدم جواز حلّها على حساب اموال وحقوق المودعين. كما ان هذا القرار يتطابق مع الفقرة الرابعة - ث من مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وحماية الودائع بالعملات الأجنبية الذي كنت قد تقدّمت به في شهر شباط الماضي.

أتمنّى على القاضي شعيتو إعلان حجم المبالغ التي وردت حتى الآن.