بري استقبل بن فرحان ودبلوماسيين عرب واجانب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة موفد المملكة العربية السعودية الامير يزيد بن فرحان . الرئيس بري استقبل أيضاً سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان الزيارة كانت مناسبة ايضا لبحث تطورات الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .كما استقبل أيضا وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التفيذي للاسكوا بالإنابة الدكتور مراد وهبه الذي قدم لرئيس المجلس النيابي عرضا لبرامج عمل الاسكوا وبرامج التعاون بين المنظمة ولبنان.