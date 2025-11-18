بعد إلغاء الزيارة إلى واشنطن.. مصادر عسكريّة تعلّق!

A + A -

قال مصدر مسؤول في الجيش اللبناني لـ"الجزيرة" إنّ "قائد الجيش اللبناني يبادر إلى إلغاء زيارته المقررة إلى واشنطن اليوم."

وأضاف أنّ "قرار إلغاء الزيارة جاء بعد إلغاء واشنطن عددا من المواعيد المقررة سابقا." وأكّد المصدر أنّ "لقاءات قائد الجيش كانت تشمل مسؤولين بالبيت الأبيض والكونغرس وقادة عسكريين."

وبدورها قالت مصادر عسكرية لـ"الجديد" إنّ "الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد."

وأردفت: "بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج."