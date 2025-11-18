living cost indicators
فنان كبير أصيب بوعكة صحيّة.. والرئيس عون أوفد شلالا للاطمئنان عليه! (صورة)

18
NOVEMBER
2025
زار مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مستشفى مار يوسف في الدورة، حيث عاد الفنان الكبير النقيب احسان صادق الذي يعالج على اثر وعكة صحية ألمت به.

ونقل شلالا إلى النقيب احسان صادق تحيات الرئيس عون وتمنياته له بالشفاء العاجل، آملا ان يستعيد عافيته قريبا.

والتقى ممثل رئيس الجمهورية زوجة إحسان صادق الممثلة القديرة السيدة سميرة بارودي وعبّر لها عن أمل الرئيس عون في ان يتعافى زوجها بسرعة، مؤكدا "ما يمثله الفنان الكبير إحسان صادق من قيم فنية كبيرة ومناقبية مهنية عالية، خصوصا في ما قدمه للبنان والعالم العربي من نتاج فني رفيع المستوى في السينما والمحطات الإذاعية والتلفزيونية اللبنانية والعربية، فضلا عن عطاءاته في المجال النقابي عموماً وفي نقابة الفنانين المحترفين خصوصا، وفي دفاعه عن حقوق الفنان اللبناني".

وعبر الفنان صادق وزوجته عن شكرهما وامتنانهما لمبادرة الرئيس عون "الذي وقف دائما إلى جانب الفنانين اللبنانيين في مختلف الظروف وكان سنداً لهم".

