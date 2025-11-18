معلوف: تصوّروا انو كرمال هيدا الفيديو "الخطير جداً".. انعملت شكوى وتم استدعاء الناشط!

A+
A-
كتب النائب السابق ايدي معلوف عبر اكس:
تصوّروا انو كرمال هيدا الفيديو "الخطير جداً" ويلّي تم نشرو من اقل من اسبوع،
١- انعملت شكوى،
٢- تم استدعاء الناشط
@jayablm
لمكتب المعلوماتية،
٣- الابشع من هيك انعملّو مذكرة إحضار لان ما جاوب على تلفونو!
رح نواكب جوي اليوم من امام مكتب المعلوماتية
ونشر الفيديو التالي:
تصوّروا انو كرمال هيدا الفيديو "الخطير جداً" ويلّي تم نشرو من اقل من اسبوع،— Edy Maalouf (@edymaalouf) November 18, 2025
١- انعملت شكوى،
٢- تم استدعاء الناشط @jayablm لمكتب المعلوماتية،
٣- الابشع من هيك انعملّو مذكرة إحضار لان ما جاوب على تلفونو!
رح نواكب جوي اليوم من امام مكتب المعلوماتية#TikTok https://t.co/POGlx0l9es