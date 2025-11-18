الغاء حفل الاستقبال وكل الاجتماعات التي كانت مُقرَّرَة لقائد الجيش اليوم في واشنطن.. لهذا السبب!

A + A -

كشف مراسل أم تي في في واشنطن أنّ الادارة الاميركية أَلغت كل الاجتماعات التي كانت مُقرَّرَة اليوم لقائد الجيش رودولف هيكل كما ألغت السفارة اللبنانية في واشنطن حفل الاستقبال الذي كان مُعدّاً على شرفه بسبب البيان الأخير للجيش اللبناني.

في حين أفادت معلومات الجديد أنه تم إلغاء مواعيد قائد الجيش رودولف هيكل في واشنطن وحفل الاستقبال الذي أُعد له في السفارة اللبنانية.

وأضافت معلومات الجديد: هذه الاجراءات أتت على خلفية استياء الإدارة الاميركية من ما تعتبره تقصيرا بأداء الجيش في المهام الموكلة إليه في سحب سلاح حزب الله.